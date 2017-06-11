Теннисист Рафаэль Надаль в 10-й раз выиграл "Ролан Гаррос"

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл десятый "Ролан Гаррос" в карьере. В финале турнира "Большого шлема" он победил Стэна Вавринку из Швейцарии.

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем "Ролан Гаррос". В решающем матче турнира Надаль в трех сетах одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой со счетом 6:2, 6:3, 6:1, передает ТАСС.

Надаль выиграл "Ролан Гаррос" в десятый раз, обновив собственный рекорд.

В женском турнире победу одержала Елена Остапенко из Латвии. Для нее это первая победа в турнире "Большого шлема".

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