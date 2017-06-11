Полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте в Манчестере

Теги: В мире великобритания терроризм

Полиция Манчестера отпустила из-под стражи всех задержанных по подозрению в причастности к теракту, совершенному в ночь на 23 мая. Речь идет о 22 подозреваемых.

Полиция Великобритании отпустила из-под стражи всех задержанных по делу о теракте в Манчестере, пишет газета Manchester Evening News со ссылкой на полицию.

Ранее по делу о теракте на стадионе были задержаны 22 человека, однако никому из них обвинения не были предъявлены.

В ночь на 23 мая на стадионе "Манчестер Арена" после концерта Арианы Гранде произошел взрыв. Бомбу взорвал террорист-смертник. В результате теракта 22 человека погибли, 120 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (деятельность организации запрещена на территории России).

Читайте также:

В Великобритании неизвестный с ножом захватил заложников в центре занятости

Charlie Hebdo обезглавил Терезу Мэй в карикатуре о теракте в Лондоне

Число жертв лондонского теракта возросло до 8 человек

Мэй: между терактами в Лондоне и Манчестере нет прямой связи

Тиллерсон: США готовы ответить за утечку данных о теракте в Манчестере