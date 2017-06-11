Потомок Лермонтова ответил на слова Порошенко про "немытую Россию"

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Михаил Лермонтов, правнучатый племянник поэта, прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, в котором тот процитировал одно из стихотворений его предка. По мнению потомка, строки из стихотворения "Прощай, немытая Россия" в устах Порошенко приобрели совершенно иной смысл.

Член Общественной палаты России Михаил Лермонтов, правнучатый племянник поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который ранее процитировал стихотворение "Прощай, немытая Россия".

"Порошенко, не ведая того, этими строками себе сделал приговор. Приговор - обозначить себя рабом перед господами, но которые не в России, а которые за океаном", - сказал Лермонтов РИА Новости.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с началом действия безвизового режима с Евросоюзом и написал в Twitter: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

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