В "Роснано" сочли необоснованным арест топ-менеджера компании
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У "Роснано" нет достоверных сведений, которые могли бы подтвердить, что управляющий директор по инвестиционной деятельности компании Андрей Горьков причинил какой-либо ущерб компании. Об этом говорится в заявлении пресс-службы. Компания считает арест топ-менеджера необоснованной мерой.
Арест управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова является необоснованным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
"У "Роснано" нет достоверных сведений, подтверждающих причинение Андреем Горьковым какого-либо ущерба компании", - отмечается в нем.
Ранее суд арестовал Горькова до 9 августа. По версии следствия, действия топ-менеджера - предварительно, это финансовые махинации - нанесли ущерб "Роснано" на сумму более чем 700 миллионов рублей. Адвокат Горькова уже заявил, что намерен обжаловать решение суда.
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