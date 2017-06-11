В "Роснано" сочли необоснованным арест топ-менеджера компании

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У "Роснано" нет достоверных сведений, которые могли бы подтвердить, что управляющий директор по инвестиционной деятельности компании Андрей Горьков причинил какой-либо ущерб компании. Об этом говорится в заявлении пресс-службы. Компания считает арест топ-менеджера необоснованной мерой.