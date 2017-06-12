США введут новые санкции против России

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Власти США ужесточат санкции в отношении России. Таково желание Конгресса. Новые ограничительные меры облекут в форму закона. Это существенно осложнит их дальнейшую отмену, в случае если президент Дональд Трамп решит заблокировать инициативу.

Конгресс США выступил за ужесточение санкций против России. Новые ограничительные меры облекут в форму закона, что сильно осложнит их возможную отмену. В этом случае президенту Дональду Трампу будет непросто заблокировать данную инициативу, воспользовавшись своим правом вето, передает ТАСС.

Об этом рассказал член Сената Конгресса США Линдси Грэм. Он, как и Трамп, представляет Республиканскую партию.

По словам Грэма, верхняя палата Конгресса рассчитывает предпринять на этой неделе попытку одобрить законопроект о новых санкциях в отношении Ирана. В виде поправок в этом случае планируется оформить также различные дополнительные меры, касающиеся России.

Он подчеркнул, что если Трамп не подпишет этот закон, то он предаст демократию. "Думаю, он его подпишет. А в случае применения права вето Конгресс наберет достаточное число голосов для его преодоления, полагает сенатор. "Мы преодолеем его вето", - заявил Грэм.

Кроме того, Грэм бездоказательно обвинял Москву в передаче оружия запрещенному в России радикальному движению "Талибан" с целью "убийства американских военнослужащих" в Афганистане, оказании помощи правительству Сирии в сокрытии Дамаском части своего арсенала химического оружия и в стремлении подорвать институты демократии в США.

Также он выразил уверенность в том, что никакого сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией не было. При этом, по его мнению, Трамп сейчас действует как "собственный заклятый враг", который "может стать первым президентом в истории, отправившимся ко дну из-за того, что не может прекратить неподобающим образом говорить о расследовании, которое бы подтвердило его невиновность, если бы он просто помалкивал".

Новые санкции против России содержатся в законопроекте, который был внесен Грэмом в январе 2017 года на рассмотрение Конгресса вместе с сенаторами Джоном Маккейном и Бенджамином Кардином. Они предлагали ввести санкции против российских силовых структур, а также энергетического сектора. Также они, в частности, настаивали на ограничении инвестиций в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики, реализуемых Россией. Еще одним важным пунктом было законодательное закрепление ряда уже действующих ограничительных мер.

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