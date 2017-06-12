Партия Макрона лидирует по итогам первого тура голосования

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Партия "Вперед, республика" французского президента Эмманюэля Макрона уверенно лидирует по результатам первого тура голосования на выборах в парламент. Сторонники главы государства получили 32,32% голосов.

После первого тура парламентских выборов во Франции уверенно лидирует партия президента страны Эмманюэля Макрона "Вперед, республика". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные МВД страны.

Сторонники Макрона получили 32,32% голосов. На втором месте идет правая партия "Республиканцы" и ее союзники. За них голоса отдали 21,56% избирателей. Далее следует альянс "Непокоренной Франции" с коммунистами (13,74%). На четвертом месте расположился ультраправый "Национальный фронт" (13,2%). Наконец, французские социалисты и их союзники получили только 9,5%.

При этом, в первом туре была зафиксирована рекордно низкая явка, которая равнялась 50,2%. Многие политические деятели уже призвали избирателей не игнорировать второй тур.

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