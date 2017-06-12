Жители Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США

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Около полумиллиона жителей Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США на правах штата. Это произошло в рамках референдума. Кроме того, еще 7,6 тысячи выступили за свободную ассоциацию с Соединенными Штатами/независимость. Около 6,7 тысячи проголосовали за сохранение текущего положения дел.

Большинство жителей Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США на правах штата в рамках референдума. Об этом сообщает "Интерфакс".

Эту идею поддержали примерно 500 тысяч проголосовавших. Еще 7,6 тысячи выступили за свободную ассоциацию с Соединенными Штатами/независимость. Примерно 6,7 тысячи решили, что лучше всего - сохранить текущее положение дел.

В настоящее время Пуэрто-Рико является территорией, зависимой от США. На нее распространяется власть американского конгресса, при этом, прав штата у нее нет.