В Москве состоится битва Руси с Ордой и парад в честь победы над Наполеоном

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В Москве на Тверской улице 12 июня пройдет битва Руси и Орды, фехтовальные поединки, а также парад русских войск в честь взятия Парижа. Мероприятия организованы в рамках фестиваля "Времена и эпохи" в честь Дня России.

Наша страна 12 июня отмечает главный государственный праздник - День России. Декларацию о суверенитете приняли в 1990 году. Но официальное название закрепилось за этим днем лишь спустя 12 лет. Во всех регионах проходят торжества и массовые гуляния. Юным россиянам сегодня вручают их первые паспорта, сообщает "ТВ Центр".

Большую программу мероприятий подготовили в Москве. Одно из самых грандиозных - "День истории России", это кульминация фестиваля "Времена и эпохи".

С Тверской передает наш корреспондент Ольга Стрельцова.

"В честь дня России на Тверской устраивают небывалое зрелище. Такого не было еще никогда и нигде! В рамках фестиваля "Времена и эпохи" пройдет битва Руси и Орды, фехтовальные поединки, а также парад русских войск в честь взятия Парижа.

Правда, этот самый парад начнется буквально через час. Желающих его увидеть довольно много. Это неудивительно - на фестиваль приехали гости из двух десятков стран. Несмотря на то, что он проводится всего-то в седьмой раз, его популярности смогут позавидовать многие.

Если честно, то "Времена и эпохи" составляют конкуренцию многим известным фестивалям. Тысячи мероприятий - по всей столице. На разных площадках реконструкторы воссоздают 12 эпох - от Железного века и античности до 1812 года. Столицу буквально заполонили гусары, римские легионеры и герои мифов Древней Греции. Мы сами были свидетелями гладиаторских боев - они и сейчас идут в Коломенском. Поверьте, это незабываемое зрелище! Да и мнение большинства зрителей фестиваля однозначное: Москва - вне конкуренции.

Так что - добро пожаловать - на День России в Москве! И не забудьте про вечерний салют! С праздником!", - рассказала Ольга Стрельцова.