В Центре Москвы перекрыли несколько улиц в связи с проведением Дня России

​В День России в центре Москвы перекрыли несколько улиц в связи с проведением фестиваля "Времена и эпохи". Кроме того, в столице проходят другие мероприятия, посвященные празднику 12 июня.

В центре Москвы 12 июня перекрыли для движения ряд улиц в связи с проведением фестиваля "Времена и эпохи", а также другими мероприятиями, посвященными Дню России, сообщает "ТВ Центр".

Нельзя проехать по Тверской улице от Пушкинской площади до Кремля. Закрыты отрезок улицы Охотный ряд, а также Моховая, Петровка, Ильинка и Варварка. Кроме этого пешеходными в понедельник стали прилегающие переулки и Большой Москворецкий мост.

По случаю праздника, экскурсии во многих музеях будут бесплатными, в городе пройдет фестиваль "Многонациональная Россия". Развлекательные программы запланированы и во всех парках столицы. Так, например, в Сокольниках футбольная команда "Спартак" встретится со своими фанатами.