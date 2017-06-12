Как Россия празднует 12 июня

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Государственный праздник День России начался по всей стране 12 июня. Жители празднуют во Владивостоке, Хабаровске, Сибири и Центральной России.

Во Владивостоке главные торжества по случаю Дня России развернулись на набережных, передает "ТВ Центр".

Праздник начался возле мемориала Боевая Слава Тихоокеанского флота. Там собрались десятки байкеров. После торжественного построения они провезли по центральным улицам города российские триколоры. Кроме того, состоялись спортивные состязания и праздничная регата.

В Хабаровске провели флешмоб "Россия - едина". К торжествам присоединились уже в Сибири и Центральной России. Жители Абакана устроили праздничное шествие, которое завершилось большим концертом. Митинг начался и в Липецке. Сотни людей пришли на центральную площадь с флагами и плакатами.