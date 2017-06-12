В ДТП с автобусом в Забайкалье погибли 12 человек

Теги: ДТП жертвы забайкалье

В результате крупной аварии в Забайкальском крае погибли 12 человек, в том числе ребёнок. Автобус с паломниками сошёл с трассы по пути в Читу. В момент ДТП в нём находился 51 человек. Большинство из них сейчас в больницах в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Семьям погибших в крупном ДТП с автобусом в Забайкальском крае будет выплачено по одному миллиону рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Число пострадавших, между тем, возросло до 24 человек.

Первые кадры с места происшествия можно показывать лишь выборочно. На земле - тела погибших. Многотонный автобус превратился в груду искореженного металла. Машина сошла с трассы и, несколько раз перевернувшись, улетела в кювет. Местность гористая. Перепад высот - около 30 метров. Дорога проходит по возвышенности. Внизу - лес и долина реки, передает "ТВ Центр".

"11 июня на федеральной трассе "Байкал" произошло ДТП, обусловленное опрокидыванием автобуса, перевозящим 51 человека из Красного Чакоя в Читу. ДТП произошло в 500 километрах от Читы. Имеются пострадавшие. Все доставлены в районную больницу Петро-Забайкальского района", - отметил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Олег Скопич.

Райцентр Петровск-Забайкальский, близ которого произошло ДТП, находится в Забайкальском крае. Однако ближайший крупный город - столица соседней Бурятии. Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, на вертолетах отправили в Улан-Удэ.

"Организована доставка пострадавших в лечебные учреждения Улан-Удэ бортами МЧС России", - сказал старший оперативной группы Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Дмитрий Калугин.

Автобус вез паломников из села Урлук в Читу. Краевой Минздрав опубликовал список погибших, чьи личности установлены, а также пострадавших с указанием больниц, куда они были доставлены.

Причины страшной аварии выясняются. ДТП произошло около 01:00 по местному времени. Не исключено, что водитель автобуса заснул за рулем. Вместе с тем, известно, что на 702 километре федеральной трассы "Байкал" ведутся ремонтные работы. Возможно, в темноте водитель не заметил препятствия. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следователи решают вопрос об открытии еще одного уголовного производства - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 13 июня в Забайкальском крае - день траура.

Павел Прокопенко "ТВ Центр".