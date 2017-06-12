В деле стрелка из Кратова появились новые подробности

Теги: полиция стрельба Происшествие

​В деле "кратовского стрелка" появились новые подробности. В правоохранительных органах узнали, что злоумышленник оставил перед тем, как пойти на преступление, предсмертную записку. Судя по всему, Игорь Зенков находился в подавленном состоянии.

На месте ЧП в подмосковном посёлке Кратово по-прежнему дежурят сотрудники полиции, спасатели МЧС и пожарные. В деле "кратовского стрелка" появились новые подробности. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах, следователи обнаружили предсмертную записку злоумышленника.

Судя по тексту, 49-летний Игорь Зенков находился в подавленном состоянии. В письме своему отцу он жаловался на непростые отношения с соседями. По предварительной информации, мужчина наблюдался у психиатра.

10 июня бывший сотрудник МЧС открыл огонь по жителям Кратова. В результате четыре человека погибли, ещё несколько получили ранения. В том числе четверо прибывших на место правоохранителей. В ходе спецоперации сотрудники МВД и Росгвардии ликвидировали стрелка.

У Зенкова нашли внушительный арсенал незарегистрированного оружия. Перед штурмом злоумышленник поджег дом, из которого вёл стрельбу и попытался вырваться из оцепления. По словам местных жителей, в горящем здании могла остаться мать Зенкова.

"Судя по всему, вроде сгорела (мать стрелка, - прим. ред.). Потому что она оставалась дома. Её видели за два дня до того, когда он стрелял. Так что она была дома. У него видно проблема с головой началась и всё. Начал стрелять. Подготовился конкретно он. Потому что вот здесь были подпилены деревья, я слышал, что он там растяжки поставил по участку, так что он был готов", - рассказал житель посёлка Кратово Геннадий Крылов.