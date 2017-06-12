Непогода обрушилась на жителей нескольких регионов России

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​В Новосибирске ликвидируют последствия урагана и сильного ливня с градом. А в Крыму за один день выпала почти месячная норма осадков. МЧС и коммунальные службы держат ситуацию на особом контроле.

Непогода снова обрушилась сразу на несколько российских регионов. В Новосибирске ликвидируют последствия ураганного ветра и сильного ливня с градом. В городе подтоплены целые районы и повалены деревья. В интернете появились десятки видеороликов, на которых видно, как улицы превратились в настоящие реки, сообщает "ТВ Центр".

Неприятный сюрприз погода преподнесла и жителям Крыма. В Симферополе за один день выпала почти месячная норма осадков, там также подтоплены дома. Еще 10 июня на полуострове было объявлено штормовое предупреждение. Сотрудники МЧС и коммунальные службы держат ситуацию на особом контроле.