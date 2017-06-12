Первый тур парламентских выборов во Франции запомнился рекордно низкой явкой

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Президент Франции Эммануэль Макрон укрепил свои позиции по результатам первого тура парламентских выборов. Основанная им партия "Республика, вперёд!" получила 28% голосов, серьёзно опередив конкурентов. Но главной неожиданностью стала рекордно низкая явка избирателей.

Триумф президентской партии и провальные показатели явки в 50% - худший за последние 15 лет результат. Выборы в парламент ясно продемонстрировали: после скандальной президентской кампании Франция устала от предвыборных лозунгов и обещаний. И ждет реальных дел, передает "ТВ Центр".

"Несмотря на низкие показатели явки послание французов ясно. В третий раз вы продемонстрировали поддержку программы обновления, программы реформ президента Республики", - отметил премьер-министр страны Эдуард Филипп.

"Республика, Вперед!" набирает 32% голосов. Победа, в которой Макрон, кажется, был уверен в победе ещё до оглашения результатов. Проголосовав вместе с супругой Бриджит в городке Ле Туке - там у президентской четы небольшой дом - к избирателям выходит в прекрасном настроении.

На рейтинге президентской партии не сказался ни скандал с министром Ферраном, которого пресса уличила в коррупционных схемах, ни то, что большинство кандидатов до начала этой кампании избиратели в глаза не видели. Экс-глава полицейского спецназа, учёный-математик, фермер: половина всех соискателей от движения “Вперед, Республика!” - в политике новички. Но французы пока готовы им верить.

Оказывать же сопротивление будет фактически некому. Основными оппонентами центристов в парламенте станут "Республиканцы". У них – 22%. Немного увеличит свое представительство в парламенте "Национальный фронт". После первого тура ультраправые - четвертые, у них 13%.

"Чрезвычайно низкие показатели явки нас очень беспокоят. После избрания Эммануэля Макрона парламентские выборы не привлекли внимания избирателей, хотя французы никогда не демонстрировали равнодушия к политике. Патриоты должны собраться и во втором туре продемонстрировать свою поддержку", - сказала лидер Нацфронта Марин Ле Пен.

Социалистов же - бывших у власти вместе с Олландом - и вовсе ждал провал. Они могут рассчитывать на 15 мест в парламенте. Что меньше, чем у крайне левых и коммунистов. Жан-Люк Меланшон одерживает победу в Марселе. Его сторонники в целом набирают почти 14%.

"Ну что ж, добро пожаловать во второй тур. В парламенте должны быть представлены разные взгляды. Должна существовать альтернатива месье Макрону", - отметил Меланшон.

Во втором туре “Республике, Вперед!” социологи прочат еще более внушительный результат. И 410 из 577 мест в Национальной Ассамблее. Такого Франция не видела последние 50 лет.

После ожесточенной битвы за Елисейский дворец схватки за дворец Бурбонский не случилось. Франция не просто дает новому президенту еще один козырь руки. Выдает карт-бланш. Правда, и спрос потом будет соответствующий. Макрон, например, уже заявил о второй попытке трудовой реформы. И если провал первой, затеянной Франсуа Олландом, фактически списали на сопротивление парламента. То на этот раз пенять, похоже, будет уже не на кого. А у кредита доверия всегда есть лимит.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр".