В Москве состоялись ежегодные скачки на приз президента

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Ежегодные скачки на приз президента завершились на Центральном Московском Ипподроме. В рамках соревнований разыграли семь основных призов, а также организовали заезды для лошадей отечественных пород.

На Центральном Московском Ипподроме прошли ежегодные скачки на приз президента. Они состоялись уже в 14-й раз, сообщает "ТВ Центр".

На торжественном открытии с показательной программой выступили кавалеристы президентского полка. В рамках соревнований разыграли семь основных призов, а также организовали заезды для лошадей отечественных пород. Общий призовой фонд скачек превысил 30 миллионов рублей. Этот турнир - один из самых престижных в стране, в нем участвуют лучшие российские конно-заводчики.