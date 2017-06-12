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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с Днем России. В этот день в городе запланированы развлекательные мероприятия в связи с проведением праздника.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с Днем России. Поздравительная запись появилась в его микроблоге в Twitter.

"Богатая история, трудолюбивый народ, великая культура и большое будущее - это наша страна. С Днем России, друзья!", - отметил глава столицы.

Богатая история, трудолюбивый народ, великая культура и большое будущее - это наша страна. С Днем России, друзья! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 июня 2017 г.

Наша страна 12 июня отмечает главный государственный праздник День России. Декларацию о суверенитете приняли в 1990 году, однако официальное название закрепилось за этим днем только через 12 лет. В понедельник во всех регионах проходят торжества и массовые гуляния. Жители Москвы также празднуют День России. Развлекательные программы запланированы во всех парках столицы. Кроме того, на Тверской улице проведут фестиваль "Времена и эпохи".