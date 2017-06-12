Лавров отказался реагировать на сообщения о новых санкциях США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что не будет комментировать сообщения о возможности введения новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона. По его словам, он не намерен реагировать "на каждый чих".

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не намерен комментировать информацию о новых санкциях США в отношении Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что я буду на каждый чих реагировать? Я не медицинский эксперт", - подчеркнул министр.

Ранее член Конгресса США Линдси Грэм заявил, что власти страны намерены ужесточить санкции в отношении России. Новые ограничительные меры облекут в форму закона, что существенно осложнит их дальнейшую отмену, в случае если президент Дональд Трамп решит заблокировать инициативу.

По его словам, верхняя палата Конгресса намерена предпринять попытку одобрить законопроект о новых санкциях в отношении Ирана. В виде поправок в этом случае планируется оформить также различные дополнительные меры, касающиеся России. Грэм добавил, что если Трамп не подпишет этот закон, то он предаст демократию.