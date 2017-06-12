В Турции погибла семилетняя девочка из России
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В турецкой Анталье с балкона четвертого этажа упала семилетняя девочка из России. Сотрудники отеля доставили ее в госпиталь Манавгат, но там она впоследствии скончалась от полученных травм.
В Анталье при падении с балкона четвертого этажа погибла семилетняя девочка из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство нашей страны в этом городе.
В Турцию девочка приехала вместе с родителями. После инцидента, сотрудники отеля доставили ее в госпиталь Манавгат. Там впоследствии она скончалась от полученных травм.