Владимир Путин поздравил россиян с Днем России

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Президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем России. По традиции он вручил в Кремле Государственные премии.

Наша страна в воскресенье отмечает главный государственный праздник - День России. 27 лет назад, 12 июня, была принята Декларация о суверенитете. С этой важной исторической датой всех граждан поздравил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

"Этот праздник знаменуют вековой, непрерывный путь нашей Родины. Достижения и победы, судьбоносные этапы, неизменный подъем к новым высотам развития. Главная заслуга в возрождении страны в укреплении государства всегда принадлежит ее гражданам. Всем вместе нам удалось сохранить уникальное многообразие народа России, не допустить забвения и девальвации принципов гражданственности и патриотизма, надежно укрепить суверенитет своей страны, четко обозначить национальные интересы России. Мы научились их твердо отстаивать, опираясь в том числе на исторический опыт. И эта цельность в восприятии России наше важнейшее достояние", - отметил глава государства.

И по традиции 12 июня Владимир Путин в Кремле вручил Государственные премии. В области искусства лауреатом стал балетмейстер Юрий Григорович. Также наград удостоены руководитель Эрмитажа Михаил Пиотровский и композитор Эдуард Артемьев. Он написал музыку более чем для 140 советских и российских фильмов. За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности отмечен писатель Даниил Гранин. Ему премию президент вручил 3 июня в Санкт-Петербурге. В области науки в этом году награды получили представители компании "Сургут-нефтегаз" за создание рациональных принципов разработки нефтяных и газовых месторождений в Сибири. Также лауреатами государственной премии стали трое врачей-кардиологов с мировым именем. Они разрабатывают новые лекарства для лечения аритмии, проводят уникальные операции и вместе являются авторами более ста патентов. Госнаград удостоены и двое астрофизиков.

"Сегодня по традиции проходит торжественная церемония знаков лауреата Государственной премии. Это всегда особое и впечатляющее событие. Потому что высокую оценку получают неординарные, замечательные, поистине выдающиеся люди. Их блестящие достижения принесли огромную пользу отечеству. Заслужили общественное признание. У научного и художественного творчества много общего их сближает стремление к познанию мира, к его гармоничному преобразованию, наука и культура раскрывают богатейшие возможности человека и человечества в целом, формируют в обществе ценности патриотизма, достоинства, свободы, чести и порядочности", - подчеркнул Владимир Путин.