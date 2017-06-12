Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты

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На Украине официально запретили георгиевские ленты. Соответствующий законопроект подписал президент страны Петр Порошенко. По его словам, Георгиевские ленты не являются "символикой Второй мировой войны".

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете на изготовление и пропаганду георгиевских лент в стране. Об этом сообщает сайт "112 Украина".

По мнению украинского лидера, георгиевские ленты не являются "символикой Второй мировой войны".

В мае Верховная Рада Украины ввела официальный запрет на использование георгиевской ленточки. За это установлено административное наказание. За данное решение проголосовали 238 парламентариев из 226 необходимых.

Согласно документу, штрафы предусмотрены в размере 850-2550 гривен за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображения. Повторное нарушение в течение года приведет к большему штрафу - от 2 550 гривен до 5 100 гривен или админаресту до 15 суток.

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