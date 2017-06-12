МВД сообщило о задержании Навального в Москве

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В Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный. Тем временем, на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями Москвы митинг оппозиции. В нем принимает участие около тысячи человек.

В Москве 12 июня полиция задержала оппозиционера Алексея Навального. Сейчас он доставлен в отдел полиции, говорится на сайте МВД России по столице.

В отдел его доставили для составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии России".

Тем временем, на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями Москвы митинг оппозиции. В нем принимает участие около тысячи человек. Порядок и безопасность там обеспечивают полиция и Росгвардия.