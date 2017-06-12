Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 13

Теги: ДТП жертвы забайкалье

Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 13 человек. В больнице Петровска-Забайкальского скончалась женщина.

До 13 человек возросло число погибших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По данным ведомства, в больнице Петровска-Забайкальского скончалась женщина.

В ночь на 12 июня в Забайкальском крае в результате крупной аварии погибли 12 человек, включая ребёнка. Автобус с паломниками сошёл с трассы по пути в Читу. В момент ДТП в нём находился 51 человек. Пострадали 40 из них. Состояние оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое.

Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей.