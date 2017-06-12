В праздничных мероприятиях в центре Москвы приняло участие около 300 тыс человек
По данным МВД столицы, на праздничные мероприятия в центре Москвы пришло более 270 тысяч человек. Порядок обеспечивают сотрудники Росгвардии и МВД.
В центре Москвы участие в праздновании Дня России принимают более 270 тысяч человек.
"Сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин продолжают обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан", - говорится в сообщении на сайте МВД России по городу Москве.
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