Прокуратура Турции обвинила сторонников Гюлена в убийстве посла Карлова

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Прокуратура Анкары назвала заказчиков убийства посла России в Турции Андрея Карлова. По данным сотрудников ведомства, ими являются сторонники исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Следователи узнали, что у исполнителя убийства была встреча с одним из "фетхуллахистов" на Кипре.

Виновными в гибели чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова являются сторонники организации FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов") исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом заявили в прокуратуре Анкары, передает ТАСС.

Сотрудники турецкого ведомства выяснили, что исполнитель убийства Мевлют Мерт Алтынташ контактировал с пятью людьми, которые числятся в составе FETO. Также следователи узнали, что у Алтынташа была встреча с одним из фетхуллахистов в пятизвездочном отеле на Кипре. Там он якобы и получил инструкции, как убить посла Карлова.

19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре произошло убийство Андрея Карлова. В МИД произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России. Нападавший - бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован.

Фетхуллаха Гюлена в Анкаре называют главным организатором неудачной попытки военного переворота в Турции, которая была предпринята в ночь на 16 июля 2016 года. В настоящий момент он находится в США. Турецкие власти настаивают на экстрадиции Гюлена, однако сам проповедник заверяет, что никак не связан с попыткой переворота.

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