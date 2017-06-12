МЧС предупредило о дожде с градом в Москве и Подмосковье

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Дождь, град и сильный ветер пройдут в Москве и Подмосковье в ближайшие часы. Такая погода может сохраниться и в ночь на 13 июня.

В Московской области в ближайшие часы пройдут дождь, град и сильный ветер. Об этом сообщает сайт МЧС России по Москве.

По информации ведомства, вечером 12 июня и в ночь на вторник в столичном регионе ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду.

В данной ситуации возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных, а также слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, травмирование людей.

МЧС напоминает, что град и молнии могут повредить объекты, не оборудованные молниезащитой. Также возможны повреждения кровель и остекления жилых и не жилых зданий.