Гостями фестиваля "Времена и эпохи" в Москве стали более 2,5 млн человек

Теги: Москва праздник вднх

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что более 2,5 миллиона человек стали гостями международного фестиваля исторических реконструкций "Времена и эпохи" в Москве. Мероприятие проходит с 1 по 12 июня.

Более 2,5 миллиона человек стали гостями международного фестиваля исторических реконструкций "Времена и эпохи". Он проходит в Москве с 1 по 12 июня. Мероприятие посетило более 2,5 миллиона человек, рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Огромное количество москвичей и гостей столицы пришли на наши городские площадки, посмотреть на фестиваль "Времена и эпохи". Уже площадки фестиваля посетило более 2,5 миллиона человек, большое количество людей пришло на Тверскую улицу, на 30 площадок фестиваля, в том числе на ВДНХ", - приводит его слова "Интерфакс".

Также Немерюк напомнил, что финальная часть фестиваля проходит на Тверской улице между Пушкинской и Манежными площадями в понедельник. Она завершится в 22:00.

В фестивали приняли участие тысячи реконструкторов из 22 стран мира.