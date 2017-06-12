Павел Дуров рассказал о попытке подкупа его сотрудников в США

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Создатель Telegram Павел Дуров рассказал о давлении со стороны ФБР. Также, по его словам, во время недельного визита его программистов в США, были попытки подкупа со стороны правительственных ведомств страны.

Основатель приложения Telegram Павел Дуров заявил, что его сотрудников пытались подкупить американские ведомства. В своем Twitter он написал, что подобные ситуации возникали дважды.

During our team's 1-week visit to the US last year we had two attempts to bribe our devs by US agencies + pressure on me from the FBI. — Pavel Durov (@durov) 11 июня 2017 г.

По его словам, это произошло во время визита команды программистов в США в 2016 году, который длился неделю. Также он отметил, что имело место давление на него со стороны ФБР.

Кроме того, Дуров отметил, что было бы наивно полагать, что "можно управлять независимым и безопасным приложением для шифрования в США".

Telegram был создан в августе 2013 года. Приложение считается защищённым от взлома переписки.