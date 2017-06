Павел Дуров рассказал о попытке подкупа его сотрудников в США

Основатель приложения Telegram Павел Дуров заявил, что его сотрудников пытались подкупить американские ведомства. В своем Twitter он написал, что подобные ситуации возникали дважды.

During our team's 1-week visit to the US last year we had two attempts to bribe our devs by US agencies + pressure on me from the FBI.