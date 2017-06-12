В Подмосковье пенсионер похитил и сдал в металлолом 3 грузовых автомобиля

Теги: полиция задержание Происшествие подмосковье кража

Три грузовых автомобиля похитил 62-летний пенсионер в Подмосковье и сдал их на металлолом. За эти действия мужчина был задержан сотрудниками полиции в Наро-Фоминском районе. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В Подмосковье 62-летний пенсионер был задержан по подозрению в похищении автотранспорта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина занимался этим с февраля 2017 года. Он украл три грузовых автомобиля с территории одного из карьеров в Наро-Фоминском районе. После этого он сдавал похищенный автотранспорт в один из пунктов приема металла. В полиции отметили, что сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.

В отношении задержанного в Наро-Фоминском районе пенсионера возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.