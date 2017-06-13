Путин заявил о поддержке США террористов в Чечне

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Владимир Путин заявил, что спецслужбы США поддерживали террористов в Чечне для дестабилизации внутриполитической ситуации в России. Президент отметил, что американцы на словах говорили о содействии и готовности к сотрудничеству, однако на деле поступали по-другому.

Президент России Владимир Путин заявил, что американские спецслужбы поддерживали террористов в Чечне для дестабилизации внутриполитической ситуации в России. Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

"Холодная война ушла в прошлое, у нас ясные, прозрачные отношения со всем миром, с Европой, с США, и конечно мы рассчитывали на поддержку, а вместо этого мы увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов", - приводит слова Путина РИА Новости.

Он отметил, что американцы на словах говорили о содействии и готовности к сотрудничеству, однако на деле использовали боевиков для раскачки внутренней ситуации в нашей стране.

По словам Путина, однажды он сообщил об этом Джорджу Бушу и назвал фамилии сотрудников спецслужб США, которые работали на Кавказе. Российский лидер добавил, что бывший американский президент очень негативно отреагировал на эту ситуацию.

Премьера документального фильма Стоуна про российского президента "Интервью с Путиным" состоялась 12 июня на канале Showtime. Всего запланировано четыре части. В России фильм покажет "Первый канал". Показ будет проходить с 19 по 22 июня в 21:30. В русском варианте лента будет называться "Путин".

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