Число жертв ДТП в Забайкалье увеличилось до 14 человек

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Число жертв трагедии в Забайкальском крае увеличилось до 14 человек. Этой ночью скончался водитель автобуса, который вез паломников в Читу. В момент ДТП в салоне находился 51 человек. Большинство из них - в больницах в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Водитель разбившегося в Забайкалье автобуса с паломниками скончался в реанимации. Таким образом, число погибших в результате ДТП возросло до 14 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

Автобус, в котором находился 51 человек, разбился в ночь на 12 июня. Он перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района. Предварительно, водитель не справился с управлением.

Уголовное дело о ДТП передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. В Забайкалье объявлен траур по жертвам аварии с автобусом.

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