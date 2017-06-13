Глава Пентагона шокирован низким уровнем боеготовности США после реформ Обамы

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Шеф Пентагона Джеймс Мэттис признался, что был шокирован низкой боеготовностью ВС США после снижения расходов администрацией Барака Обамы в 2013 году. По его словам, ни один противник на поле боя не смог бы нанести большего ущерба армии, чем секвестр бюджета.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что был шокирован уровнем боеготовности американских вооруженных сил после снижения расходов администрацией Барака Обамы в 2013 году, сообщает AFP.

"Четыре года спустя (после отставки – прим. ред.) я вернулся в Пентагон, и я был потрясен состоянием нашей боеготовности. Ни один враг не нанес большего ущерба нашим вооруженным силам, чем секвестр бюджета", - заявил он.

По словам Мэттиса, чтобы выбраться из сложившейся ситуации, потребуются годы стабильного финансирования армии. Глава Пентагона предложил Трампу закрыть несколько военных баз на территории США, а на сэкономленные средства приобрести вертолеты, истребители и атомные подводные лодки.

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