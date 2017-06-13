Путин рассказал об отношениях в своей семье

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На американском канале Showtime стартовал показ четырехсерийного фильма о Владимире Путине. В интервью режиссеру Оливеру Стоуну президент рассказал о себе и своей семье. По словам Путина, его дочери занимаются наукой и образованием, и он ими гордится. С зятьями глава государства периодически дискутирует по разным вопросам.

Перед премьерой четырехсерийного документального фильма о президенте России Владимире Путине на телеканале Showtime был показан небольшой его фрагмент. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В ходе интервью Оливеру Стоуну глава российского государства рассказал о себе и своей семье. Как отметил автор проекта, во время бесед с Владимиром Путиным ни одна из тем не была запретной. Президент России говорил о нынешнем состоянии российско-американских отношений, дал оценку действиям НАТО в Европе, остановился на ситуации в Сирии и на Украине, а также рассказал о своих отношениях с несколькими лидерами США.

Кроме того, Путин ответил на ряд вопросов о внутренней политике страны. В ходе подготовки российский президент и Оливер Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых и был снят четырехсерийный документальный фильм. Его премьера стартовала в США в четыре утра по московскому времени.