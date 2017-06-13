Жителям осажденного Дейр-Эз-Зора доставили 20 тонн гумпомощи

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Российские и сирийские военные в ходе совместной операции доставили по воздуху 20 тонн гумпомощи в осажденный боевиками город Дейр-эз-Зор.

В ходе совместной операции сирийских ВВС и российского Центра по примирению враждующих сторон в район города Дейр-эз-Зор были доставлены 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Они сброшены с самолета Ил-76 на парашютных платформах. Это медикаменты и продукты питания.

Дэр-эз-Зор с 2014 года окружен боевиками запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство". Десятки тысяч мирных граждан уже несколько лет живут и защищают свой город в условиях гуманитарной катастрофы. Доставить им помощь можно только по воздушному мосту. Практически ежедневно террористы пытаются прорвать оборону правительственных сил Сирии, состоящую, в основном, из добровольцев.