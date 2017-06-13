Протестующие подожгли здание Верховного суда Венесуэлы

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В Каракасе толпа протестующих подожгла здание Верховного суда Венесуэлы. Сведений о пострадавших нет.

В столице Венесуэлы в ходе массовых протестов митингующие подожгли здание Верховного суда. Они атаковали отделение одного из банков, расположенного на первом этаже. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Более двух с половиной тысяч сотрудников и посетителей, которые на момент штурма находились в здании, были эвакуированы. Глава Верховного суда принял решение о переезде в другое место. Через несколько часов полиция разогнала толпу протестующих, пожар был потушен.

Кроме того, сообщается, что накануне из-за слезоточивого газа, примененного силовиками против демонстрантов, пострадали не менее 30 детей. По некоторым данным, нацгвардия использовала спецсредства около детского сада.

В Венесуэле уже третий месяц не прекращаются акции протеста. Они начались после того, как Верховный суд страны дал возможность президенту Николасу Мадуро действовать в обход парламента.