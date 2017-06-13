Взрыв прогремел в сеульском университете

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В одном из университетов Сеула прогремел взрыв. По данным СМИ, в руках у преподавателя взорвалась посылка. С сильными ожогами он госпитализирован.

В столице Южной Кореи в здании университета прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал профессор. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как стало известно, устройство находилось в посылке, полученной преподавателем инженерного факультета. После того, как мужчина в кабинете открыл её, раздался взрыв. С ожогом руки он госпитализирован. Во время происшествия аудитория была пуста, и больше никто не пострадал.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы, здание университета оцеплено. Полиция не исключает версию теракта.