Во вторник в Москве будет дождливая погода

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Облачная погода с дождем ожидается в столице на протяжении всего вторника. Максимальная температура воздуха в московском регионе достигнет 21 градуса. Кроме того, местами возможен порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Во вторник в столице ожидается облачная погода с дождем. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве 17-19 градусов, по области 16-21 градус. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, погода будет неустойчивой и понизится атмосферное давление. Такие колебания негативно скажутся на самочувствии метеозависимых людей.