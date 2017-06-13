Сенаторы США достигли соглашения об ужесточении антироссийских санкций

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Демократы и республиканцы Сената США договорились об ужесточении антироссийских санкций. Кроме того, двухпартийный законопроект может ограничить возможности президента Дональда Трампа отклонить документ. Новый пакет санкций станет ответом на действия России на Ближнем Востоке и Украине и "вмешательство" в американские выборы.

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий Конгресса США согласовали ужесточение антироссийских санкций и положение, согласно которому Белый дом обязан получать разрешение Конгресса на снятие или ослабление санкций в отношении России. Об этом сообщает "Интерфакс".

Новые меры станут ответом на действия России на Ближнем Востоке и Украине, а также на "вмешательство" в предвыборную президентскую кампанию США. Санкции касаются горнодобывающей, металлургической отраслей экономики, железнодорожного транспорта и судостроения.

Сенаторы выразили уверенность, что президент США Дональд Трамп подпишет документ, в противном случае, конгрессмены собираются преодолеть его вето. Тот факт, что законопроект приняли и демократы, и республиканцы, ограничивает возможности Белого дома отклонить его.

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