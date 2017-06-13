Опрос: почти 90% россиян недовольны ценой и качеством услуг ЖКХ

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Подавляющее большинство граждан России недовольны ценой и качеством коммунальных услуг. Согласно проведенному опросу, 47 процентов россиян назвали качество услуг ЖКХ неудовлетворительным, а еще 44 процента считают его приемлемым, но не соответствующим цене.

Почти 90 процентов россиян недовольны ценой и качеством коммунальных услуг, а еще 83 процента граждан не устраивает капитальный ремонт домов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на онлайн-опрос, который был проведен Счетной палатой России.

"Пользователи на 100 процентов правы, и их мнение по поводу состояния домов и качества коммунальных услуг достоверней оценок любых экспертов", - сказала директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирина Ирбитская.

Согласно проведенному опросу, 47 процентов россиян назвали качество услуг ЖКХ неудовлетворительным. Еще 44 процента считают его приемлемым, но не соответствующим цене. На отлично качество услуг ЖКХ оценил только один процент опрошенных граждан.

В пресс-службе Счетной палаты отметили, что полученные данные будут использоваться для проверок сферы жилищно-коммунального хозяйства.