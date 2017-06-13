Компания из США узнала о способности "русских хакеров" обесточить города
Американцев предупредили о способности "русских хакеров" обесточивать города. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на доклад компании Dragos, специализирующейся на обеспечении компьютерной безопасности. По данным аналитиков, Россия уже испытала вирус на энергосистеме Украины.
Компания Dragos, специализирующаяся на обеспечении информационной безопасности, сообщила, что "русские хакеры" создали программу, способную обесточить энергосистемы американских городов.
По данным газеты The Washington Post, вредоносная программа CrashOverride может отключать питание на срок до нескольких дней. Как утверждают в Dragos, вирус ранее использовался хакерами для атак на энергетические системы Украины. Предполагается, что при модификации CrashOverride может быть успешно применена против систем США.
Министерство внутренней безопасности США отказалось комментировать доклад Dragos, отмечает газета.
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