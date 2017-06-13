Компания из США узнала о способности "русских хакеров" обесточить города

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Американцев предупредили о способности "русских хакеров" обесточивать города. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на доклад компании Dragos, специализирующейся на обеспечении компьютерной безопасности. По данным аналитиков, Россия уже испытала вирус на энергосистеме Украины.