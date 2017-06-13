Путин рассказал о ночных кошмарах

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Владимир Путин не видит во сне кошмары. По мнению президента, это связано с занятиями спортом и военной службой. О своих сновидениях глава государства рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

На американском канале Showtime начался показ четырехсерийного документального фильма о Владимире Путине. В интервью Оливеру Стоуну президент России рассказал некоторые подробности своей личной жизни. В частности, Путин поведал о своих дочерях, которые занимаются наукой и образованием, и о том, что уже стал дедушкой.

На вопрос, видит ли он кошмары во сне, глава государства ответил отрицательно. Путин предположил, что хороший сон ему обеспечили "спорт и военная служба", передает РИА "Новости".

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