В результате ДТП с бензовозом в Москве пострадал один человек

Теги: ДТП пострадавшие москва

На МКАД столкнулись бензовоз Ford, грузовая "Газель" и автомобиль Hyundai, есть пострадавший. Информация о причинах ДТП и возможности разлива топлива пока не известна.

На юго-востоке Москвы в результате тройного ДТП с участием бензовоза Ford, грузовой "Газели" и автомобиля Hyundai пострадал человек, об этом сообщает агентство "Москва".

Авария произошла на 16 километре внутренней стороны МКАД в районе улицы Капотня.

Информация о причинах аварии и ее последствиях уточняется.

Читайте также:

Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 13

Под Тулой пассажирский автобус попал в ДТП: 4 человека погибли

Устроивший ДТП водитель Ferrari объявлен в международный розыск

В Сети обсуждают шокирующее ДТП в центре Москвы

Актер Сергей Гармаш попал в ДТП