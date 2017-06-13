В результате ДТП с бензовозом в Москве пострадал один человек
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На МКАД столкнулись бензовоз Ford, грузовая "Газель" и автомобиль Hyundai, есть пострадавший. Информация о причинах ДТП и возможности разлива топлива пока не известна.
На юго-востоке Москвы в результате тройного ДТП с участием бензовоза Ford, грузовой "Газели" и автомобиля Hyundai пострадал человек, об этом сообщает агентство "Москва".
Авария произошла на 16 километре внутренней стороны МКАД в районе улицы Капотня.
Информация о причинах аварии и ее последствиях уточняется.
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