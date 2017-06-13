В парке "Зарядье" начали благоустраивать пешеходные зоны

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Работы по благоустройству пешеходных зон начались в столичном парке "Зарядье". Гранитные шестиугольные плиты будут чередоваться с газоном, устойчивым к вытаптыванию. Кроме того, на центральных аллеях парка планируют установить декоративные лавочки с подсветкой.

В столичном парке "Зарядье" начались работы по благоустройству пешеходного пространства. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Гранитные шестиугольные плиты будут чередоваться с газоном, устойчивым к вытаптыванию. Их планируется укрепить специальной георешеткой. Благодаря ей можно высаживать между плитами деревья, кустарники и цветы", - рассказал главный архитектор столицы и руководитель авторского коллектива парка Сергей Кузнецов.

В "Зарядье" также планируют установить декоративные лавочки с подсветкой. Они будут расположены на центральных аллеях парка. Кроме того, там же появятся и сиденья в виде крупных обтесанных булыжников из природного камня.

При создании парка планируется максимально отказаться от ограждений в виде заборов и бортовых камней. Гости смогут прогуливаться по траве, а также отдыхать на склонах и луговых полянах.

Парк "Зарядье" откроют ко Дню города в сентябре. На его территории будут созданы характерные для России ландшафтные зоны - лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. В настоящее время там высадили уже более 600 деревьев, свыше восьми тысяч кустарников и более 120 видов цветов, трав и даже ягод. Отмечается, что парк будет работать круглосуточно.