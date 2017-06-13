Стрелок из подмосковного Кратова оставил две предсмертные записки

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Игорь Зенков, открывший стрельбу в подмосковном селе Кратово, оставил две предсмертные записки. Как сообщили в Следственном комитете, их содержание пока не разглашается в интересах следствия. Ранее информация о послании стрелка не была подтверждена официально.

Следственный комитет сообщил, что стрелок, убивший четырех человек в подмосковном селе Кратово, оставил две предсмертные записки. Ранее неофициально было известно лишь об одном послании Игоря Зенкова.

Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, содержание записок пока не станут разглашать в интересах следствия. Для установления мотивов, которые побудили Зенкова открыть стрельбу 10 июня, будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, добавила она.

"При разборе завалов дома обнаружены винтовка Мосина, сигнальный пистолет "Вальтер", обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемет Шпагина, винтовка "Пибоди Мартини", винтовка "Арисака", гранаты РГД-33, М-39 и М-24, две минометные мины калибра 50 мм, мина дымовая калибра 82 мм, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы (150 мм) от артиллерийского орудия", - рассказала она.

Кроме того, по словам Петренко, соседи стрелка рассказали следствию, что конфликтов с ним не имели. В правоохранительные органы и в органы местного самоуправления от Зенкова также жалоб не поступало.

10 июня Игорь Зенков открыл огонь по прохожим из своего дома в Кратове. Он застрелил соседа, проходившую мимо женщину, а затем еще двух человек. Полицейские и сотрудники Росгвардии несколько часов проводили операцию по ликвидации преступника. Он оказал активное сопротивление: отстреливался и кидал гранаты.

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