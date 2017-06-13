СКР завел дело на депутата Верховной Рады за нападение на генконсульство

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка в связи с нападением на генконсульство России во Львове в 2016 году. По данным следствия, он также склонял людей к совершению атаки на российское диппредставительство.

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка по факту нападения на генконсульство России во Львове в 2016 году. Об этом сообщается на сайте СКР.

"В ходе расследования уголовного дела следствием получены достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Парасюк 9 марта 2016 года также склонял собравшихся возле генконсульства людей к совершению нападения на российское диппредставительство", - говорится в сообщении.

В связи с этим в отношении Парасюка возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой".

В марте 2016 года во Львове проходил митинг с требованием освободить Надежду Савченко, которая обвинялась в причастности к гибели российских журналистов на Донбассе. В ходе него Парасюк сорвал флаг со здания генконсульства России. Знамя затем было сожжено.