Запрет на указание пола и возраста в вакансиях обострил дискриминацию при рекрутинге

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Запрет на указание пола и возраста в вакансиях увеличило число "холостых" собеседований, а с необоснованными отказами при приеме на работу столкнулась почти половина соискателей. Женщин по-прежнему не берут на руководящие должности, а мужчин – секретарями, кадровиками и официантами.

Введенные четыре года назад поправки в КоАП о запрете на указание пола и возраста в анкете мешают найти работу почти 40% соискателям, об этом пишет газета "Известия".

В нацсовете по профессиональным квалификациям при президенте России сообщили, что россияне стали чаще сталкиваться с "холостыми" собеседованиями. Работодатели теперь не указывают пол и возраст, но все равно приглашают на собеседование, заведомо зная, что кандидат им не подойдет. Женщин по-прежнему не берут на руководящие должности, а мужчин – секретарями, кадровиками и официантами. Граждане стали чаще обращаться в суд из-за необоснованных отказов.

По словам экспертов, государство обеспечило равное право на труд, но на деле дискриминация по половому и возрастному признаку никуда не делась. Решение о пригодности кандидата все равно принимает работодатель, руководствуясь своими представлениями об идеальном работнике.

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