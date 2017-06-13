Путин рассказал о проблемах Ельцина с алкоголем

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Борис Ельцин испытывал проблемы с алкоголем, но у него были и свои сильные стороны. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну. По мнению президента, Ельцин не уклонялся от личной ответственности.

Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своем отношении к первому президенту России Борису Ельцину. По мнению нынешнего главы государства, он не уклонялся от личной ответственности, пишет РИА Новости.

При этом Путин оговорился, что не считает себя вправе давать серьезные оценки ни деятельности экс-президента СССР Михаила Горбачева, ни личности Ельцина.

"У него, как и у каждого из нас были свои проблемы, но были и свои сильные стороны. Одна из этих сильных сторон заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности. Он был в состоянии эту личную ответственность брать на себя", - отметил Владимир Путин.

"А то, что вы сказали про проблемы с алкоголем - да, чего греха таить, это тоже было", - добавил президент.

СМИ неоднократно писали о проблемах с алкоголем экс-президента России. Пристрастием в горячительным напиткам нередко объясняли подчас вольные выходки Ельцина на официальных мероприятиях.

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