Правительство выделило 314 млн рублей на охрану Байкала

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Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 313,77 миллиона рублей на реконструкцию очистных сооружений канализации города Улан-Удэ. Согласно документу, это позволит сократить объемы сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 313,77 миллиона рублей для охраны озера Байкал. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

"Минстрою России из резервного фонда правительства выделяются бюджетные ассигнования в размере 313,77 миллиона рублей на предоставление субсидии Республике Бурятия на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации города Улан-Удэ. Это позволит сократить объемы сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории и озеро Байкал и улучшить экологическую обстановку в Улан-Удэ", - говорится в сообщении.

Реконструкция очистных сооружений предусмотрена федеральной целевой программой "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".