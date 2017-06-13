Первый в России памятник Ивану III установили под Калугой

Теги: Общество памятник история россия

В Калужской области установили первый в России памятник "собирателю земель русских" князю Ивану III. До этого правитель был запечатлен только в комплексе фигур на новгородском колоколе, посвященном 1000-летию России.

Первый в России памятник князю Ивану III установили в Калужской области на территории Владимирского скита Калужской Свято-Тихоновой пустыни, где расположен музейный комплекс "Великое стояние на Угре". Об этом сообщают региональные СМИ.

4,5 метровый памятник был отлит из бронзы скульпторами из Санкт-Петербурга. До установки монумента под Калугой, правитель был запечатлен только в комплексе фигур на новгородском колоколе, посвященном 1000-летию России.

По данным местных СМИ, официальное открытие памятника князю Ивану III состоится 8 июля. Ведутся работы по благоустройству территории вокруг памятника.

Иван III - великий Московский князь, правящий с 1462 по 1505 годы. Несмотря на то, что Иван III оказался в тени своего внука Ивана IV, его вклад в историю России значителен. Во время его правления значительная часть раздробленных княжеств объединилась вокруг Москвы. Кроме того, стране удалось сбросить двухвековую зависимость от Золотой Орды. Это произошло в 1480 году на реке Угре, протекающей в Калужской области.