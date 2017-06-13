В больницах Забайкалья остаются 33 пострадавших в крупном ДТП

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Более 30 человек, пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Петровск-Забайкальском районе, остаются в больницах. Число жертв ранее увеличилось до 14. В Забайкалье объявлен траур.

В Забайкалье число жертв крупного ДТП с автобусом, перевозившим паломников, возросло до 14 человек. В регионе объявлен траур, передает "ТВ Центр".

Всего в мед-учреждениях остаются более 30 пострадавших, большая часть - в реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое.

Авария произошла в воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал". Автобус, в котором находился 51 человек, рухнул с 30-метрового обрыва. Причины аварии сейчас выясняются. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Следователи также проверяют сотрудников компании, которая обслуживала этот участок трассы. На нем шел ремонт, но предупреждающие знаки установлены не были.