Реймер признан виновным в афере с электронными браслетами

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Бывший глава ФСИН Александр Реймер признан виновным по делу об афере с электронными браслетами на 1,3 миллиарда рублей. Такое решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. Виновными также признаны двое других фигурантов дела.

Экс-директор ФСИН России Александр Реймер признан виновными по делу об афере с электронными браслетами почти на три миллиарда рублей. Ранее прокурор попросил суд приговорить его к девяти годам заключения, оштрафовать на миллион рублей и лишить звания и всех госнаград.

"Суд установил: Реймер совершил мошенничество в особо крупном размере путем хищение финансовых средств из федерального бюджета, с использованием своих должностных полномочий, действуя из корыстных побуждений", - зачитала приговор судья Елена Аверченко.

Руководивший Федеральной службой исполнения наказаний с 2009 по 2012 год Александр Реймер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, передает "ТВ Центр". Речь идет о закупках электронных браслетов для осужденных. Активным инициатором внедрения таких средств слежения был сам Реймер. Технические новинки, по версии следствия, вызывали у руководителя ФСИН не только и не столько профессиональный интерес, а личный, корыстный.

Следователи установили, что Реймер со своим заместителем Николаем Криволаповым придумали мошенническую схему: учредили подведомственное предприятие, которое занималось закупкой браслетов. Директором назначали Виктора Определенова. Это третий фигурант уголовного дела. Производить браслеты доверили одной из самарских компаний, именно в этом городе Реймер работал до переезда в Москву. Директор предприятия Николай Мартынов за оказанное доверие отблагодарил Реймера лично, передав ему 140 миллионов рублей. Что касается закупки браслетов, то при стоимости одного комплекта в 19 тысяч рублей, устройства закупались по цене более чем в сто тысяч.

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